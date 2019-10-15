На Западе причислили всех украинцев, которые выступают против «мирных» инициатив Зеленского – к «экстремистам»

15.10.2019 11:39

Часть западных медиа сообщают, что против «мирных инициатив» президента Зеленского восстали правые радикалы и экстремисты, что есть абсолютной неправдой. Даже вчерашний марш против капитуляции, в котором приняло участие много обычных украинцев, западные журналисты называют радикалами. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет политолог Михаил Бесараб.

Он отмечает, 60-70% не воспринимают того, что Зеленский называет путем к миру. Множество свежей социологии это подтвердит. Также обращение «Не допустим капитуляции», в котором сформированы основные требования общественного протеста к Владимиру Зеленскому, подписали такие известные «экстремисты», как Вячеслав Брюховецкий, Владимир Василенко, Иосиф Зисельс, Юрий Макаров, Владимир Огрызко, Даниил Лубкивский, Сергей Квит и многие другие известные украинцы. Подписанты этого обращения выступали на акции протеста у ОП 19 сентября и со сцены вече на Майдане 6 октября. Почти все они 2 октября подписали заявление о создании «Движения сопротивления капитуляции».

По словам Бесараба, эти известные «экстремисты» организовались в Стратегическую Раду «Движение против капитуляции». Действительно, это правда, что в широком общественном движении «Нет – капитуляции» участвуют разные политические силы, в том числе и праворадикальные, но они лишь часть большой общественной волны сопротивления.