Украинцам массово пересчитают пенсии: СМИ сообщили подробности

25.08.2019 14:00

В декабре текущего года размер минимальной пенсии в Украине будет увеличен с 1564 до 1638 гривен, а максимальная - с 15,6 до 16,3 тысяч гривен, передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель». По данным СМИ, уже в следующем году находящиеся на заслуженном отдыхе украинцы будут получать минимум 1,8 тыс. грн.



В том числе, пенсии в 2020-м году будут повышаться в несколько этапов – в июле и в декабре. В конечном счете минимальная пенсия должна увеличиться с ныне установленных 1564 гривен до около 1800 грн. Более того, нужно отметить, что с учетом минимальной зарплаты в 6,5 тыс. гривен часть украинцев получат право претендовать на выплату на заслуженном отдыхе в размере 2,4 тыс. грн.



Более того, в соответствии с нормами закона, украинцы в возрасте от 65 лет, которые успели выполнить норму по стажу (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) имеют право получать пенсию в размере минимум 2,4 тыс. грн. В случае, если их расчетный размер пенсии ниже, то разницу должны компенсировать из государственного бюджета.