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Народный синоптик составил прогноз погоды на зиму в Украине
17.10.2019 12:01
Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что настоящая зима в Украине начнется только 12 декабря.
Согласно его прогнозу, в начале декабря ожидается минусовая температура.
Однако, по словам синоптика, а уже с 4 декабря в течение пяти дней будет плюсовая.
Но уже с 12 декабря и до Нового года температура составит от -4 до -15 градусов.
«Зима ожидается с хорошими морозами, предварительный расчет показывает весь морозный январь, а февраль будет сильнее, чем январь. Там будут морозы достигать до -18 …- 20», — рассказал Горбань.
Как заявляет народный синоптик, снег зимой будет идти практически постоянно.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, зима, прогноз погоды
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