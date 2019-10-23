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Легендарные бомбардировщики США замечены над Черным морем: что происходит
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52 пролетели над акваторией Черного моря
Как сообщается на сайте Европейского Командования Вооруженных сил США (EUCOM), это был тренировочный полет.
“Полет, который длился примерно 12 часов, включал учения с Румынией, Украиной и Грузией, что граничат с Черным морем”, — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что самолет B-52 со второго бомбардировочного крыла, выполнявший рейсы из базы ВВС США в Ферфорде (Великобритания), недавно вернулся из полета в Черноморском регионе, который был сосредоточен на интеграции и взаимодействии с европейскими союзниками и партнерами.
Накануне сообщалось, что малые ракетные корабли (МРК) Каспийской флотилии России перешли через Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря.
Отмечается, что экипажи ракетных кораблей «Великий Устюг» и «Углич» в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота выполняли задачи в Средиземном море.
МРК «Великий Устюг» присоединился к группировке в июне, а «Углич» – в июле этого года.
Напомним, накануне сообщалось, что ЧП произошло в России на учении «Гром-2019», которым руководил Владимир Путин.
Источники в Минобороны проговорились о внештатной ситуации, которая произошла в рамках учений, где тестировались стратегические ядерные силы Российской Федерации. В какой-то момент произошла нештатная ситуация: атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» запустил лишь одну межконтинентальную баллистическую ракету Р-29Р из двух
По информации СМИ, инцидент произошел 17 октября. Военные, в свою очередь, анонсировали сразу два пуска, однако вторая ракета на глазах у Владимира Путина не вышла из шахтной пусковой установки.
Нештатную ситуацию мог вызвать отказ некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске. Минобороны РФ пока отказывается комментировать ЧП на военных учениях с ядерными стратегическими силами.
Источник: https://politeka.net
Теги: США, Донбасс, Черное море, бомбардировщик
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