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Зеленский призвал всех членов финкомитета Верховной Рады пройти детектор лжи

23.10.2019 13:45
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Зеленский призвал всех членов финкомитета Верховной Рады пройти детектор лжи

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех членов финансового комитета Верховной Рады пройти детектор лжи. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, несмотря на визит в Японию, он остается в курсе событий в Украине, включая и скандал с возможными взятками нардепам от «Слуги народа» в финансовом комитете Рады. Глава государства подчеркнул:

«Поэтому считаю, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы».

Также, Зеленский добавил, что прохождение детектора лжи должно снять все вопросы к нардепам:

«Так же считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по „решению вопросов“. И если подозрения оправдаются — мы с такими депутатами попрощаемся».

https://donpress.com 



Теги: Донбасс, детектор лжи, Верховная Рада, Зеленский
 
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