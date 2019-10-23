Зеленский призвал всех членов финкомитета Верховной Рады пройти детектор лжи

23.10.2019 13:45

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех членов финансового комитета Верховной Рады пройти детектор лжи. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, несмотря на визит в Японию, он остается в курсе событий в Украине, включая и скандал с возможными взятками нардепам от «Слуги народа» в финансовом комитете Рады. Глава государства подчеркнул:

«Поэтому считаю, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы».

Также, Зеленский добавил, что прохождение детектора лжи должно снять все вопросы к нардепам: