В Украине переходят на зимнее время

24.10.2019 09:15

Начиная с 1996 года (постановление Кабина № 509) в Украине появилось летнее и зимнее время. То есть стали переводить стрелки часов на час вперед в конце апреля и на час назад в конце октября. Нынешний год не стал исключением.



Поэтому в воскресенье, 27 октября, страна переходит на зимнее время. Делается это путем перевода стрелки часов в 4:00 на час назад (на 3:00).



Таким образом, обрадуются те украинцы, которые любят поспать по утрам. Теперь они смогут вставать на час позже. Мы также писали, как в Украине будут защищать бизнесменов.

Источник: https://zi.ua