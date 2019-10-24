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В Украине переходят на зимнее время

24.10.2019 09:15
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В Украине переходят на зимнее время

Начиная с 1996 года (постановление Кабина № 509) в Украине появилось летнее и зимнее время. То есть стали переводить стрелки часов на час вперед в конце апреля и на час назад в конце октября. Нынешний год не стал исключением.

Поэтому в воскресенье, 27 октября, страна переходит на  зимнее время. Делается это путем перевода стрелки часов в 4:00 на час назад (на 3:00).

Таким образом, обрадуются те украинцы, которые любят поспать по утрам. Теперь они смогут вставать на час позже. Мы также писали, как в Украине будут защищать бизнесменов.

Источник: https://zi.ua 

 



Теги: Донбасс, зима, перевод часов
 
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