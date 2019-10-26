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ПриватБанк требует погасить уже закрытые кредиты, украинцы в ярости: детали скандала
Государственный ПриватБанк обвинили в требовании погасить уже закрытый кредит
По ее словам, кредитная карточка уже была закрыта, но спустя 3 года пришло письмо, что она должна банку 7,500грн
«Когда жив был отец у него был кредит и зарплатная карта в Приват банке. Когда узнали о его сложной болезни и его состоянии здоровья моя семья заплатила остаток по кредитке и закрыла все его счета за неделю до его смерти. Нотариус подтвердил, что у покойного отца долгов нет и я как единственный наследник вступаю в право наследства через пол года. Спустя 3 года мне пришло письмо с Приват Банка, что я как наследник… которого нет в живых должен банку 7,500грн. И должен уплатить эту сумму и %. Почему сразу не уведомили когда закрывал счёт и кредит отца ещё 3 года назад??? Хотя уведомили, что долги ВСЕ погашены и счет закрываем.», — пожаловалась обманутая клиентка банка.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, кредит, скандал, ПриватБанк
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