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В Киеве требуют легализации марихуаны
Участники акции митингуют у зданий МВД, Минздрава и Верховной Рады.
В субботу, 26 октября в Киеве проходит очередной марш сторонников легализации медицинской марихуаны. Активисты намерены пройтись к зданиям двух министерств и парламента, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Так, около полудня участники собрались возле Кабинета министров откуда пройдут шествием к министерству внутренних дел и здравоохранения. Марш должен завершиться митингом у здания парламента.
Участники акции требуют урегулирования законного доступа пациентов к медицинскому каннабису, а также декриминализации незначительных проступков, связанных с незаконным хранением каннабиса без цели сбыта.
По словам организаторов, употреблять марихуану в медицинских целях необходимо почти двум миллионам человек, которые не могут получить эффективного лечения из-за отсутствия соответствующего правового поля в стране. Среди этих двух миллионов около 20 тысяч — дети с фармрезистентными формами эпилепсии. Также в эту группу входят сотни тысяч онкобольных.
Теги: Донбасс, Киев, марихуана, легализация
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