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Уряд створив Національну комісію, яка буде перевіряти знання української мови
06.11.2019 18:40
Сьогодні, 6 листопада, Кабінет Міністрів України на своєму засіданні створив Національну комісію зі стандартів державної мови, яка також перевірятиме рівень володіння державною мовою для набуття громадянства України чи зайняття визначених законом посад.
Кабінет Міністрів України також розпочав формування стратегії у сфері культури і мистецтва, якому передуватиме проведення соціологічного дослідження для забезпечення доступу громадян до споживання культурних послуг, доступу до мистецтва.
Джерело: kmu.gov.ua
Теги: Донбасс, украинский язык, правительство, проверка
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