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Новый глава «Укравтодора» анонсировал большую кадровую чистку
19.11.2019 16:00
Государственное агентство автомобильных дорог Украины намерено уволить руководителей Служб автомобильных дорог, которые были задействованы в коррупционных схемах. Об этом заявили новый руководитель «Укравтодора» Александр Кубраков и премьер-министр Алексей Гончарук на совместном брифинге, передает Телеканал новостей «24».
"У нас много информации. Кто был в каких-то схемах – лучше идите самостоятельно", - заявил Кубраков.
"Я бы принимал решение очень быстро. Особенно в отношении лиц, о которых есть информация, что они вовлечены в схемы. И, наоборот, брал бы людей порядочных. Если где-то в областях или центральном аппарате есть какие-то группы влияния – решительно от них избавляйтесь", - в свою очередь добавил Гончарук.
Теги: коррупция, Укравтодор, борьба
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