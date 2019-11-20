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Разумков назвал дату завершения реконструкции аэропорта в Днепре

20.11.2019 15:30
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Разумков назвал дату завершения реконструкции аэропорта в Днепре

Сегодня, 20 ноября, находящийся с рабочим визитом в Днепре глава Верховной Рады Дмитрий Разумков ознакомился с проектом реконструкции Международного аэропорта «Днепр», передает «НМ».
После презентации проекта Разумков отметил, что в целом проект ему понравился. «Понятно, что здесь мы видим еще не весь путь, который придется пройти, но начало положено. Надеюсь, что к весне 2022 года Днепр сможет принимать современные воздушные суда. Это даст толчок и для экономического, и для туристического роста города, потому что здесь точно есть что посмотреть», — сказал он.



Теги: аэропорт, реконструкция, Днепр
 
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