В работе сервиса Ukr.net произошел масштабный сбой

02.12.2019 11:30

В понедельник, 2 декабря, в работе самого крупного почтового сервиса и агрегатора новостей в Украине произошел масштабный сбой, сообщает Today.ua.

В компании подтвердили наличие проблемы, но причину пока не называют.

По данным сервиса similarweb, Ukr.net занимает 7-е место среди самых популярных сайтов в Украине. Выше в рейтинге только социальные сети и Google. Ежемесячная аудитория сервиса Ukr.net составляет 99 млн читателей.