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Делегации "Нормандской четверки" согласовывают общий документ
09.12.2019 20:15
На данном этапе переговоров Нормандской четверки советники лидеров удалились, чтобы править некоторые из пунктов итогового коммюнике саммита, сообщил источник в украинской делегации.
По словам источника, пока что было пройдено несколько пунктов.
Как сообщалось, ранее началась встреча лидеров "нормандской четверки", посвященная урегулированию ситуации на востоке Украины, началась в понедельник в Елисейском дворце в Париже.
По материалам: https://interfax.com.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, нормандский формат
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