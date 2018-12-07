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Генерал предсказал, сколько Россия будет готовиться к вторжению в Украину
В течение нескольких недель Россия может полностью подготовиться к массовому вторжению в Украину.
Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает "Диалог.UA". Ранее сообщалось, что наемники РФ уже не выдерживают военных действий на Донбассе. По словам военного, Украина окружена в полукольцо российскими военными, которые находятся на Западе, Востоке и плотно патрулируют Юг Украины с моря. При этом реально защищенная территория страны – это Запад.
Романенко уверяет, что в данный момент Россия не готова напасть на территорию Украины, так как войска не полностью готовы. Однако для полной комплектации будет достаточно всего пары недель.
Он уверяет, что в 2016 году Россия завела в Беларусь армию в 240 тысяч военных всего за несколько недель, при этом обеспечив склады, размещение и полный офицерский состав. Генерал заверил, что Украине стоит серьезней укреплять весь северо-восточный фронт. Один из первых главарей "ДНР" Игорь Гиркин обратился к российскому президенту Владимиру Путину с требованием немедленно объявить Украине войну и "освободить" "Новороссию".
В День Вооруженных сил Украины глава Генштаба ВСУ подчеркнул, что армия становится сильнее в ходе российско-украинской войны на Донбассе.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, вторжение
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