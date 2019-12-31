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Синоптики "поздравили" украинцев с Новым годом штормовым предупреждением

31.12.2019 13:30
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Синоптики "поздравили" украинцев с Новым годом штормовым предупреждением

На последний день года - вторник, 31 декабря - Укргидрометцентр объявил по Украине штормовое предупреждение. Метеорологи предупреждают о сильных порывов ветра и гололеда, сообщает Корреспондент.net.
"31 декабря в Украине, кроме южных областей, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.
Такие же предупреждения выпустили и для столицы и Киевской области: порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.



Теги: ветер, гололед, штормовое предупреждение, прогноз погоды
 
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