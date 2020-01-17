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В Харькове задержали диверсанта из «ЛНР»

17.01.2020 17:00
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В Харькове задержали диверсанта из «ЛНР»

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харькове боевика оккупационных сил РФ, сообщает НВ.
Как сообщили в ведомстве, в 2014 году злоумышленник по собственной инициативе присоединился к пророссийским террористам, действующим на Донбассе.
Согласно данным следствия, последняя его «должность» в гибридных российских войсках была «командир взвода разведки 10-й отдельной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса».
Шпион оккупантов попал в поле зрения СБУ после возвращения в Харьков с территории РФ.
По заданию своих кураторов он должен был собирать информацию о железнодорожных путях и станциях, а также метро и автовокзалах города, которую планировали использовать для организации терактов и диверсий.



Теги: Харьков, шпионаж, задержание, ЛНР
 
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