Нацбанк представил новую банкноту 200 гривень

27.01.2020 13:00

Нацбанк представил новую банкноту номиналом 200 гривен, которую планируется ввести в обращение с 25 февраля. Фото новой банкноты обнародовала пресс-служба НБУ, сообщает Корреспондент.net.

"По дизайну она соответствует новым современным банкнотам номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен. На банкноте нового образца номиналом 200 гривен сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года", - говорится в сообщении.

Новая 200-гривневая купюра будет иметь те же размер и цвет, что и раньше. На лицевой стороне неизменно будет изображен портрет Леси Украинки, а на обратной - въездная башня Луцкого замка. Портрет поэтессы теперь будет изображен не с правой стороны купюры, а в центре.

Отмечается, что на купюре будут рельефные элементы, "шероховатость которых будет ощущаться на ощупь", а также элемент в виде двух полосок для людей с нарушенным зрением.

В Нацбанке подчеркнули, что банкноты той же стоимости 2007 и 2019 будут находиться в обращении одновременно, а новыми банкнотами будут обменивать ветхие купюры, таким образом новых 200-гривневых банкнот в обращении будет становиться все больше.