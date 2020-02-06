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Непогода в Украине обесточила 600 населенных пунктов
06.02.2020 09:00
Ухудшение погодных условий по состоянию на утро четверга, 6 февраля, вызвало прекращение энергоснабжения 600 населенных пунктов в 13 областях Украины, сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Корреспондент.net.
."В результате осложнения погодных условий (сильный ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях, а именно: Одесская - 137, Днепропетровская - 120, Херсонская - 87, Николаевская - 59, Кировоградская - 57, Донецкая - 34, Полтавская – 27, Ивано-Франковская - 26, Запорожская - 19, Черновицкая - 19, Черкасская - 8, Винницкая -4 и Закарпатская – 3", - сообщили ГСЧС в четверг утром.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Теги: снегопад, повреждения, электроснабжение
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