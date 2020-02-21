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Полиция отпустила почти всех задержанных в Новых Санжарах
21.02.2020 13:00
Полиция отпустила 23 из 24 задержанных агрессивных протестующих в Новых Санжарах, которые блокировали въезд в пгт автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами. Еще 1 задержанный участник протестов находится сейчас под стражей, сообщает Телеканал новостей «24».
"Все лица идентифицированы, на период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще 1 находится под стражей по статье 208 УК", – сообщили в МВД.
По состоянию на утро 21 февраля ситуация в Новых Санжарах спокойная. Правоохранители Полтавщины несут службу в усиленном режиме. Круглосуточно на патрулировании находятся 200 правоохранителей: как полицейских, так и гвардейцев.
Теги: полиция, задержанный, освобождение
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