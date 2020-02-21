Полиция отпустила почти всех задержанных в Новых Санжарах

21.02.2020 13:00

Полиция отпустила 23 из 24 задержанных агрессивных протестующих в Новых Санжарах, которые блокировали въезд в пгт автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами. Еще 1 задержанный участник протестов находится сейчас под стражей, сообщает Телеканал новостей «24».

"Все лица идентифицированы, на период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще 1 находится под стражей по статье 208 УК", – сообщили в МВД.

По состоянию на утро 21 февраля ситуация в Новых Санжарах спокойная. Правоохранители Полтавщины несут службу в усиленном режиме. Круглосуточно на патрулировании находятся 200 правоохранителей: как полицейских, так и гвардейцев.