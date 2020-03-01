Черновицкая ОГА запустила горячую линию по вопросам коронавируса

01.03.2020 12:00

В Черновицкой области начала работать круглосуточная горячая линия относительно коронавируса. Граждан будут информировать о получении соответствующей медпомощи в случае выявления симптомов, похожих на COVID-19, сообщается на сайте Черновицкой облгосадминистарции, передает Корреспондент.net.

На горячую линию советуют звонить всем, кто находился в странах с зарегистрированными случаями COViD-19 в случае ухудшения самочувствия, даже если, вернувшись в Украину, проблем со здоровьем не было.

Телефон горячей линии: 066 084 93 13.