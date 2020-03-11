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Пасха-2020: когда и сколько будут праздновать украинцы
11.03.2020 12:00
Пасха – древнейший, самый важный и ожидаемый христианский праздник. Установлен он в честь Воскресения Иисуса Христа на третий день после мучений и смерти, сообщает Корреспондент.net.
Дата Пасхи каждый год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником. В 2020 году католики отметят Пасху 12 апреля, а православные христиане через неделю -19 апреля.
Согласно законодательству Украины, если праздник выпадает на воскресенье, то следующий за ним понедельник является нерабочим. То есть в этом году украинцы на Пасху будут отдыхать три дня подряд – в субботу 18-го апреля, 19-го в воскресенье и в понедельник 20-го.
Теги: праздник, Пасха, выходные
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