Пасха-2020: когда и сколько будут праздновать украинцы

11.03.2020 12:00

Пасха – древнейший, самый важный и ожидаемый христианский праздник. Установлен он в честь Воскресения Иисуса Христа на третий день после мучений и смерти, сообщает Корреспондент.net.

Дата Пасхи каждый год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником. В 2020 году католики отметят Пасху 12 апреля, а православные христиане через неделю -19 апреля.

Согласно законодательству Украины, если праздник выпадает на воскресенье, то следующий за ним понедельник является нерабочим. То есть в этом году украинцы на Пасху будут отдыхать три дня подряд – в субботу 18-го апреля, 19-го в воскресенье и в понедельник 20-го.