- На утро 31 марта подтверждены 549 случаев COVID-19 в Украине11:00
- Рада разрешила продажу земли08:00
- Рада проголосовала в первом чтении "антиКоломойский" закон19:00
- В Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни11:00
- Минздрав опубликовал список больниц для госпитализации пациентов с COVID-1908:00
- В Борисполь прибыл самолет с медпомощью из Китая14:00
- В Украине число заболевших коронавирусом превысило 40011:00
- Сегодня Украина перешла на летнее время10:00
- Число заболевших COVID-19 в Украине выросло до 31111:00
- За сутки в Украине зафиксировано 62 новых случая COVID-1911:00
На утро 31 марта подтверждены 549 случаев COVID-19 в Украине
По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев, сообщает Цензор.НЕТ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 36 случаев;
Волынская область - 3 случая;
Днепропетровская область - 9 случаев;
Донецкая область - 6 случаев;
Житомирская область - 5 случаев;
Закарпатская область - 1 случай;
Запорожская область - 13 случаев;
Ивано-Франковская область - 45 случаев;
Кировоградская область - 4 случая;
г. Киев - 107 случаев;
Киевская область - 52 случая;
Львовская область - 6 случаев;
Луганская область - 2 случая;
Одесская область - 11 случаев;
Полтавская область - 1 случай;
Ривненская область - 13 случаев;
Сумская область - 10 случаев;
Тернопольская область - 78 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 1 случай;
Хмельницкая область - 3 случая;
Черновицкая область - 90 случаев;
Черкасская область - 50 случаев;
Черниговская область - 2 случая.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 31 марта 2020 в Центр поступило 378 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2642 сообщения о подозрении на COVID-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- В ООС разъяснили порядок пропуска в Донецкую и Луганскую области12:00
- Кабмин хочет направить в "Л/ДНР" гумпомощь для борьбы с коронавирусом13:00
- В Мариуполе выявлены 4 новых случая COVID-1909:00
- В "ЛНР" официально подтвердили первый случай COVID-1909:00
- В штабе ООС объяснили, кому запрещен въезд в Луганскую и Донецкую области16:00
- В Авдеевке в результате обстрела ранена женщина10:00
- В Мариуполе изменили правила въезда в город13:00
- CОVID-19 выявлен у жительницы Бахмута08:00
- Донецкая область получила антикоронавирусную гумпомощь из Китая13:00
- Бойцов ООС начали выборочно проверять на коронавирус12:00
- В ООС разъяснили порядок пропуска в Донецкую и Луганскую области12:00
- На утро 31 марта подтверждены 549 случаев COVID-19 в Украине11:00
- Принц Чарльз вылечился от коронавируса10:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Рада разрешила продажу земли08:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Рада проголосовала в первом чтении "антиКоломойский" закон19:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- В Украине созданы 567 мобильных бригад для проведения тестов на COVID-1914:00
- Кабмин хочет направить в "Л/ДНР" гумпомощь для борьбы с коронавирусом13:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- В штабе ООС объяснили, кому запрещен въезд в Луганскую и Донецкую области
- В "ЛНР" официально подтвердили первый случай COVID-19
- Кабмин хочет направить в "Л/ДНР" гумпомощь для борьбы с коронавирусом
- Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля
- Число заболевших COVID-19 в Украине выросло до 311
- В Мариуполе выявлены 4 новых случая COVID-19
- В Авдеевке в результате обстрела ранена женщина
- В Украине число заболевших коронавирусом превысило 400
- Минздрав опубликовал список больниц для госпитализации пациентов с COVID-19
- В Москве ввели жесткие карантинные меры