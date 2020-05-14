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Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков
14.05.2020 17:00
Кабинет министров Украины принял решение разрешить работу непродовольственных рынков, сообщает Корреспондент.net.
Это произошло буквально через пару часов после того, как с подобной инициативой выступил президент Владимир Зеленский.
Как сообщает пресс-служба правительства, на внеочередном заседании в четверг, 14 мая, приняты изменения в постановление №211 от 11 марта 2020 года.
"Эти изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности, через работу непродовольственных рынков. Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов", - говорится в сообщении.
Решение вступит в силу после опубликования.
Теги: Кабинет министров, рынок, указ, карантин
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