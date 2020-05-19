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Шмыгаль анонсировал возобновление работы общественного транспорта

19.05.2020 08:00
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Шмыгаль анонсировал возобновление работы общественного транспорта

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что карантин из-за коронавируса продлят, но с 22 мая будет принят ряд новых послаблений. Об этом он заявил 18 мая в эфире телеканала ICTV, передает Корреспондент.net.
"Действие карантина будет продлено, но мы переходим, как и обещали к адаптивному карантину. Уже с 22 числа будет принят ряд смягчений. Мы разрешим движение городского и пригородного наземного транспорта, мы разрешим проведение спортивных соревнований, мы также откроем отели, кроме хостелов, разрешим работу отелей без работы ресторанов и бассейнов. Также будет смягчена возможность проведения служб в храмах", - отметил Шмыгаль.
Он уточнил, что службы в храмах для прихожан можно будет проводить при условии не более одного человека на 10 кв. м религиозных сооружений.
"С 25 числа правительство разрешит работу детских садов и работу метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация. Тут будем работать совместно с местной властью", - добавил премьер.
По его словам, соответствующие решения будут приняты на заседании правительства 20 мая.



Теги: Кабинет министров, транспорт, карантин
 
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