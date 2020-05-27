Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 мая

27.05.2020 10:00

По состоянию на утро 27 мая в Украине зафиксировали 21 905 случаев COVID-19. За сутки - 321 новый случай, что несколько меньше, чем сутками ранее, информирует Цензор.НЕТ.

С начала пандемии в Украине умерли 658 человек (+14 за сутки). Количество выздоровевших достигло 7 995 человек (+420 сутки).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая обл. - 932 (500 выздоровели)

Волынская обл. - 814 (207 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 905 (212 выздоровели)

Донецкая обл. - 155 (74 выздоровели)

Житомирская обл. - 660 (340 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1104 (352 выздоровели)

Запорожская обл. - 420 (231 выздоровел)

Ивано-Франковская обл. - 1327 (711 выздоровели)

г. Киев - 2739 (442 выздоровели)

Киевская обл. - 1474 (322 выздоровели)

Кировоградская обл. - 489 (382 выздоровели)

Луганская обл. - 45 (36 выздоровели)

Львовская обл. - 1443 (322 выздоровели)

Николаевская обл. - 281 (136 выздоровели)

Одесская обл. - 853 (150 выздоровели)

Полтавская обл. - 267 (243 выздоровели)

Ривненская обл. - 1514 (701 выздоровел)

Сумская обл. - 166 (130 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1126 (816 выздоровели)

Харьковская обл. - 959 (223 выздоровели)

Херсонская обл. - 177 (149 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 381 (130 выздоровели)

Черкасская обл. - 393 (291 выздоровел)

Черновицкая обл. - 3144 (842 выздоровели)

Черниговская обл. - 137 (53 выздоровели).