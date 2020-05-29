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"Укрзализныця" возобновляет движение электричек в 10 областях

29.05.2020 11:00
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"Укрзализныця" возобновляет движение электричек в 10 областях

"Укрзализныця" с 1 июня возобновит движение 214 электричек в 10 областях. Об этом заявил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, - сообщает пресс-служба железнодорожной компании, передает ОстроВ.
"Укрзализныця", как социально ответственная компания и один из крупнейших перевозчиков в государстве, понимает важность восстановления пригородного сообщения. Сейчас мы получили разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях. Поэтому со следующей недели восстановят свои маршруты 214 пригородных поездов", - сказал руководитель компании.
На данный момент "Укрзализныця" получила решение об ослаблении карантина с 1 июня от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой (в направлении Жмеринка - Гречаны и Хмельницкий - Волочиск) областях.
Так, с 1 июня на филиале "Донецкая железная дорога" начнут курсировать 38 поездов, "Львовская железная дорога" - 20 поездов, "Одесская железная дорога" - 44 поезда, "Южная железная дорога" - 112 поездов.
В "Укрзализныце" призывают пассажиров соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантину.



Теги: Укрзализниця, карантин, электричка
 
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