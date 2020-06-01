Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 июня

01.06.2020 10:00

По состоянию на 1 июня в Украине лабораторно подтверждены 24 012 случаев COVID-19. За сутки - 340 новых случаев. 10 человек умерли от болезни. Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За последние сутки выздоровели от COVID-19 152 человек. Вместе с тем, количество активных больных коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 178 человек до 13 604.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (58), Ривненской (57), Львовской (31) и Черновицкой (28 случаев) областях.

За минувшие сутки новых случаев коронавирусной инфекции не выявили в Луганской, Донецкой, Херсонской, Полтавской и Днепропетровской областях.

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1005 случаев;

Волынская область - 932 случая;

Днепропетровская область - 942 случая;

Донецкая область - 163 случая;

Житомирская область - 742 случая;

Закарпатская область - 1206 случаев;

Запорожская область - 447 случаев;

Ивано-Франковская область - 1420 случаев;

Кировоградская область - 514 случаев;

м. Киев - 3043 случая;

Киевская область - 1600 случаев;

Львовская область - 1700 случаев;

Луганская область - 47 случаев;

Николаевская область - 294 случая;

Одесская область - 896 случаев;

Полтавская область - 270 случаев;

Ривненская область - 1770 случаев;

Сумская область - 170 случаев;

Тернопольская область - 1176 случаев;

Харьковская область - 1083 случая;

Херсонская область - 178 случаев;

Хмельницкая область - 454 случая;

Черновицкая область - 3377 случаев;

Черкасская область - 406 случаев;

Черниговская область - 177 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 июня 2020 г. в Центр поступило 496 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 59339 сообщений о подозрении на COVID-19.