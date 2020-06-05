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Выпускникам школ дали отсрочку от призыва

05.06.2020 08:00
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Выпускникам школ дали отсрочку от призыва

Исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий сообщила о договоренности с Министерством обороны Украины о переносе начала призывного периода. Об этом, в четверг, 4 июня, она заявила в эфире hromadske, передает Корреспондент.net.
"Весенняя призывная кампания 2020 года в Украине сместилась из-за пандемии коронавируса и введенного по этой причине карантина. Поэтому призыв для выпускников школ и учреждений высшего образования также начнется позже", - пояснила Мандзий.
По ее словам, поскольку вступительная кампания в этом году отсрочилась, Минобразования достигло договоренности с Министерством обороны Украины о переносе начала призывного периода на более поздний срок.



Теги: школа, выпускник, призыв
 
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