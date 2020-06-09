Минздрав изменил требования к работе рынков

09.06.2020 08:00

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утвердил новые требования к работе рынков. Об этом сам Ляшко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Посетители и продавцы по-прежнему должны быть в масках, но устанавливать защитные экраны уже необязательно.

Кроме того необходимо соблюдение следующих правил:

* Допуск работников на рынок после термоскрининга;

* На входе в рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;

* 1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;

* Допуск на рынок только в защитной маске;

* Проведение дезинфекции поверхностей;

* Информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.

Также исчезла норма, согласно которой расстояние между рабочими местами продавцов должно было составлять не менее 3 метров.

"Смягчение не означает отмены. Без соблюдения этих правил выход из карантина может затянуться. Видите нарушения на рынке — информируйте Госпродпотребслужбу", — добавил Ляшко.