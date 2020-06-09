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Минздрав изменил требования к работе рынков

09.06.2020 08:00
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Минздрав изменил требования к работе рынков

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утвердил новые требования к работе рынков. Об этом сам Ляшко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Посетители и продавцы по-прежнему должны быть в масках, но устанавливать защитные экраны уже необязательно.
Кроме того необходимо соблюдение следующих правил:
* Допуск работников на рынок после термоскрининга;
* На входе в рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;
* 1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;
* Допуск на рынок только в защитной маске;
* Проведение дезинфекции поверхностей;
* Информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.
Также исчезла норма, согласно которой расстояние между рабочими местами продавцов должно было составлять не менее 3 метров.
"Смягчение не означает отмены. Без соблюдения этих правил выход из карантина может затянуться. Видите нарушения на рынке — информируйте Госпродпотребслужбу", — добавил Ляшко.



Теги: рынок, правила, карантин
 
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