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В аэропорту "Львов" начали ПЦР-тестирование авиапассажиров

17.07.2020 08:00
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В аэропорту "Львов" начали ПЦР-тестирование авиапассажиров

В международном аэропорту "Львов" им. Данила Галицкого открыли пункт ПЦР-тестирования для досрочного прекращения самоизоляции лиц, пересекших государственную границу. Об этом аэропорт сообщает на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы начали ПЦР-тестирование для досрочного прекращения самоизоляции лиц, которые пересекли государственную границу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже 23 пассажира, которые прилетели из Лондона во Львов, изъявили желание сделать ПЦР-тест в аэропорту. Медицинская процедура вместе с оформлением длится 15 минут.



Теги: аэропорт, Львов, тестирование, COVID-19
 
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