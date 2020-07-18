Петиция об отставке Зеленского набрала необходимое количество голосов

18.07.2020 13:00

Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского в связи с нарушением им антикоррупционного законодательства набрала более 25 000 подписей через 9 дней после ее публикации. Теперь ее рассмотрит глава государства. Об этом гласит информация, размещенная на сайте президента Украины, сообщает СТРАНА.ua.

"18 апреля 2019 в программе "Право на власть" Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит Закон. Тем самым он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел спустя 4 дня после того заявления. 7 июля 2020 президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал огромную сумму доходов от продажи ОВГЗ и этим нарушил Закон "О предупреждении коррупции". Обращаемся к господину Президенту с призывом соблюдать слова и подать в отставку, или признать, что за 4 дня до второго тура 18 апреля 2020 (имеется в виду 2019 год - Ред.) он солгал своим избирателям", - гласит текст петиции.