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Кабмин Украины продлил и усилил карантин
Кабинет министров Украины принял решение о продлении карантина в Украине до конца декабря, сообщает РБК-Украина.
Соответствующее решение приняло правительство на вчерашнем заседании.
На заседании министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин в Украине продлили из-за роста новых случаев коронавируса. Кроме того, карантин решили усилить.
"Предлагается запретить в "зеленой зоне" проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек. Также ввести проведение всех спортивных мероприятий без зрителей", - заявил Степанов.
Также внесены изменения относительно критерий для зон карантина. В частности, вдвое повысили показатель охвата тестирования 48 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней.
Кроме того, меняют правила разрешенного количества людей в массовых собраниях.
В "зеленой зоне" предлагается разрешить массовые мероприятия в целом не более 50 человек при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и масочного режима.
В "желтой" - не более 30 человек.
В "оранжевой" - не более 20.
Проведение спортивных соревнований разрешается без зрителей, кроме международных соревнований, где их проведения со зрителями возможно по отдельному согласованию Минздрава.
Кроме того, правительство приняло решение запретить работу пунктов питания с 22:00 до 7:00 (в "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зонах).
Кабмин рекомендует перевести университеты на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября. Также рекомендуется ввести с 15 октября школьные каникулы.
Также на заседании правительства приняли решение изменить критерий для включения регионов в "красную зону" карантина. Регион будет переходить в "красную зону", если заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более чем 320 на 100 тысяч населения.
Теги: Кабинет министров, карантин, срок
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