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В Украине за сутки почти 6000 случаев коронавируса

16.10.2020 12:00
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В Украине за сутки почти 6000 случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 5 992 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Это абсолютный антирекорд, сообщает Министерство здравоохранения в пятницу, 16 октября.
Так, за последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (544), Одесской области (502), Киеве (+455), Хмельницкой области (414) и Львовской области (+365).
Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 287 231. При этом число умерших выросло до 106. Общее число жертв пандемии достигло 5 408.
За сутки выздоровел 2 269 человек. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 121 919.
Сейчас коронавирусом болеют 159 904 украинца. За последние сутки их количество выросло на 3 617.
Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая обл - 8070 (+129)
Волынская обл - 10515 (+195)
Днепропетровская обл - 10257 (+423)
Донецкая обл - 6658 (+167)
Житомирская обл - 9286 (+156)
Закарпатская обл - 11461 (+156)
Запорожская обл - 6162 (+150)
Ивано-Франковская обл - 16163 (+208)
Кировоградская обл - 1468 (+28)
Киев - 29412 (+455)
Киевская обл - 12207 (+229)
Львовская обл - 24171 (+365)
Луганская обл - 2229 (+104)
Николаевская обл - 5336 (+129)
Одесская обл - 18013 (+502)
Полтавская обл - 5469 (+243)
Ровенская обл - 15398 (+212)
Сумская обл - 8252 (+269)
Тернопольская обл - 16916 (+216)
Харьковская обл - 27457 (+544)
Херсонская обл - 2264 (+69)
Хмельницкая обл - 10098 (+414)
Черновицкая обл - 17203 (+199)
Черкасская обл - 6387 (230)
Черниговская обл - 6379 (+200).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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