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Стали известны детали "ЗеОпроса"

19.10.2020 08:00
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Стали известны детали "ЗеОпроса"

Появились новые детали о формате проведения опроса президента Украины Владимира Зеленского в день выборов 25 октября. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.
Согласно документу, которым располагает LB.ua, у избирательного участка будут стоять волонтеры и проводить опрос среди избирателей, выходящих с участка. Опрос исключает какую бы то ни было агитацию и проводится исключительно среди желающих. Избиратель получает и заполняет анкету и опускает в коробку для опроса. Каждый волонтер будет одет в манишку, брендированную логотипом и названием опроса.
Структура сети опроса будет включать областных координаторов, региональных координаторов и волонтеров опроса.



Теги: выборы, опрос, Зеленский
 
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