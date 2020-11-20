- В Украине новый антирекорд: 14 575 заболевших COVID-19 за сутки10:00
- Зеленский подписал "масочный" закон14:00
- Кабмин упразднил справку о составе семьи12:00
- В Украине впервые более 13 000 новых случаев COVID-19 за сутки10:00
- Ляшко назвал стоимость вакцины от COVID-19 для украинцев08:00
- Сеть АТБ объявила две "черных пятницы"17:00
- Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на коронавирус15:00
- США запустили программу поддержки переселенцев в Украине14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 ноября10:00
- Рада отказалась отменять карантин выходного дня15:00
В Украине новый антирекорд: 14 575 заболевших COVID-19 за сутки
В Украине по состоянию на утро пятницы, 20 ноября, зафиксировано 14 575 новых случаев заболевания COVID-19, что является новым "рекордом" заболевания в стране. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Заболели 549 детей и 613 медработников.
"Также за минувшие сутки госпитализировано – 1 728 человек, летальных случаев – 229, выздоровели - 7 845 человек", - указал Степанов.
Он добавил, что за минувшие сутки было проведено тестирований - 70 752 (в том числе методом ПЦР - 45 957, методом ИФА - 24 795).
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 391), Днепропетровской (1 174), Киевской (1 080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии украинцев на утро пятницы составило 598 085, умерли 10 598 человек, выздоровели 274 324 человек.
Количество заболеваний в регионах:
Киев – 56 594 случаев;
Винницкая область - 14 857 случаев;
Волынская область - 20 651 случай;
Днепропетровская область – 26 202 случаи;
Донецкая область – 19 223 случаи;
Житомирская область - 25 111 случаев;
Закарпатская область - 20 827 случаев;
Запорожская область - 22 225 случаев;
Ивано-Франковская область - 30 684 случая;
Киевская область - 28 427 случаев;
Кировоградская область – 4 052 случая;
Луганская область – 5 474 случая;
Львовская область - 39 916 случаев;
Николаевская область - 14 181 случай;
Одесская область - 36053 случаи;
Полтавская область - 17 403 случая;
Ровенская область - 27 054 случая;
Сумская область - 20 872 случая;
Тернопольская область - 24 843 случая;
Харьковская область - 50 252 случая;
Херсонская область – 8 155 случаев;
Хмельницкая область - 25 290 случаев;
Черкасская область - 16 437 случаев;
Черновицкая область – 30 143 случаи;
Черниговская область - 13 159 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- Итоги сбора ранних зерновых: больше, чем в прошлом году
- Украинцам в потребительскую корзину "положили" флэшку
- В украинских городах за чертой бедности находятся 15% семей
- Население Украины продолжает сокращаться
- Госстат подсчитал среднюю зарплату в Украине
- Украинские электростанции увеличили мощность
- Под Авдеевкой ранен украинский военный09:00
- ТКГ согласовала "новые технические детали" по КПВВ в Счастье и Золотом08:00
- 20 ноября власти "ДНР" на один день откроют КПВВ в Еленовке15:00
- В ОРДО оштрафовали за нарушение карантина более 1350 человек13:00
- В "ДНР" запретили видеонаблюдение в общественных местах11:00
- Волонтеры начинают раздачу продуктово-промтоварных наборов застрявшим на КПВВ09:00
- После пожара на донецкой шахте спасатели не могут найти четырех горняков11:00
- На КПВВ «Станица Луганская» псевдоволонтеры предлагают платный интернет09:00
- 16 ноября гумкоридором на КПВВ "Еленовка" воспользовались 134 человека13:00
- В Авдеевке обнаружили схрон боеприпасов в кинотеатре10:00
- В Украине новый антирекорд: 14 575 заболевших COVID-19 за сутки10:00
- Под Авдеевкой ранен украинский военный09:00
- ТКГ согласовала "новые технические детали" по КПВВ в Счастье и Золотом08:00
- Матч Олимпик - Заря не состоится из-за вспышки коронавируса в команде дончан17:00
- Стали известны правила проведения «Евровидения-2021»16:00
- 20 ноября власти "ДНР" на один день откроют КПВВ в Еленовке15:00
- Зеленский подписал "масочный" закон14:00
- В ОРДО оштрафовали за нарушение карантина более 1350 человек13:00
- Кабмин упразднил справку о составе семьи12:00
- В "ДНР" запретили видеонаблюдение в общественных местах11:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- Сеть АТБ объявила две "черных пятницы"
- Луганск «отжал» радиочастоту украинского радио
- После пожара на донецкой шахте спасатели не могут найти четырех горняков
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке
- Скончавшегося в Москве Романа Виктюка похоронят во Львове
- В "ДНР" запретили видеонаблюдение в общественных местах
- В Авдеевке обнаружили схрон боеприпасов в кинотеатре
- Волонтеры начинают раздачу продуктово-промтоварных наборов застрявшим на КПВВ
- В ОРДО оштрафовали за нарушение карантина более 1350 человек
- МИД РФ обвинил Украину в срыве открытия новых КПВВ на Донбассе