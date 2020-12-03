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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 декабря
В Украине за прошедшие сутки 2 декабря подтвердили 14 496 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели от COVID-19 15 372 человека. Об этом написал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов в четверг, 3 декабря.
Всего за прошедшие сутки было проведено 72 678 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 47 172, методом ИФА - 25 506.
Больше всего новых случаев выявили в Киеве (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.
С начала пандемии заразились уже 772 760 человек, умерли - 12 960 (+243), выздоровели - 384 426 (+15 372). Активными больными остаются 388 334 пациента.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах:
г.Киев – 75 376 случаев;
Винницкая область – 17 988 случаев;
Волынская область – 25 121 случай;
Днепропетровская область – 40 966 случаев;
Донецкая область – 24 175 случаев;
Житомирская область – 30 630 случаев;
Закарпатская область – 23 880 случаев;
Запорожская область – 33 615 случаев;
Ивано-Франковская область – 38 080 случаев;
Киевская область – 40 427 случаев;
Кировоградская область – 5 701 случай;
Луганская область – 6 610 случаев;
Львовская область – 48 144 случая;
Николаевская область – 19 894 случая;
Одесская область – 47 920 случаев;
Полтавская область – 23 926 случаев;
Ровненская область – 32 223 случая;
Сумская область – 31 184 случая;
Тернопольская область – 28 673 случая;
Харьковская область – 57 267 случаев;
Херсонская область – 11 087 случаев;
Хмельницкая область – 30 943 случая;
Черкасская область – 24 776 случаев;
Черновицкая область – 34 432 случая;
Черниговская область – 19 722 случая.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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