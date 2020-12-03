Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 декабря

03.12.2020 10:00

В Украине за прошедшие сутки 2 декабря подтвердили 14 496 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели от COVID-19 15 372 человека. Об этом написал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов в четверг, 3 декабря.

Всего за прошедшие сутки было проведено 72 678 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 47 172, методом ИФА - 25 506.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.

С начала пандемии заразились уже 772 760 человек, умерли - 12 960 (+243), выздоровели - 384 426 (+15 372). Активными больными остаются 388 334 пациента.

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах:

г.Киев – 75 376 случаев;

Винницкая область – 17 988 случаев;

Волынская область – 25 121 случай;

Днепропетровская область – 40 966 случаев;

Донецкая область – 24 175 случаев;

Житомирская область – 30 630 случаев;

Закарпатская область – 23 880 случаев;

Запорожская область – 33 615 случаев;

Ивано-Франковская область – 38 080 случаев;

Киевская область – 40 427 случаев;

Кировоградская область – 5 701 случай;

Луганская область – 6 610 случаев;

Львовская область – 48 144 случая;

Николаевская область – 19 894 случая;

Одесская область – 47 920 случаев;

Полтавская область – 23 926 случаев;

Ровненская область – 32 223 случая;

Сумская область – 31 184 случая;

Тернопольская область – 28 673 случая;

Харьковская область – 57 267 случаев;

Херсонская область – 11 087 случаев;

Хмельницкая область – 30 943 случая;

Черкасская область – 24 776 случаев;

Черновицкая область – 34 432 случая;

Черниговская область – 19 722 случая.