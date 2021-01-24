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В Украину идут метели и дожди
24.01.2021 09:00
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какая погода будет в Украине в ближайшие дни, сообщает НВ.
"В течение ближайших дней сохранится в целом умеренно теплый характер погоды, но с осадками. 25 и 26 января, особенно в западных областях, будут наблюдаться очень сложные погодные условия, связанные с сильными снегопадами, метелями", — отметил он.
Если на западе Украины в конце января будет идти снег, то в других регионах будут лить дожди. А из-за колебаний температур ожидается еще и гололедица.
Февраль, по прогнозам синоптика, отличится погодными качелями, но свирепствовать не будет. Однако он будет щедрым на осадки.
Теги: снегопад, дождь, прогноз погоды
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