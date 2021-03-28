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Сегодня ночью Украина перешла на летнее время
28 марта 2021 года в 3 (три) часа по киевскому времени Украина перешла на летнее время переводом часовой стрелки на 1 (один) час вперед, сообщает Цензор.НЕТ.
Переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13.05.1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".
Ежегодно в последнее воскресенье марта в 3 часа часовая стрелка переводится на 1:00 вперед, в последнее воскресенье октября - в 4 часа на 1:00 назад.
Следует отметить, что законопроект №4201 об отмене перевода стрелок в Украине находится на рассмотрении в Верховной раде.
Если законодатель примет решение оставаться на зимнем времени, закон вступит в силу после осеннего перевода стрелок. Если же будет поддержано решение установить летнее время, закон можно ввести в действие сразу после его подписания.
Теги: законопроект, летнее время, перевод стрелок
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