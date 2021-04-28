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Владимир Зеленский побывал на админгранице с оккупированным Крымом

28.04.2021 08:00
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Владимир Зеленский побывал на админгранице с оккупированным Крымом

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции военнослужащих на административной границе с временно оккупированной Автономной Республикой Крым, сообщает Офис президента.
Отмечается, что на передовой позиции Зеленский осмотрел блиндаж и окопы и коротко пообщался с военнослужащими, которые несут здесь службу. Президент поинтересовался уровнем обеспечения условий пребывания бойцов на позициях.
Также глава государства посетил базовый лагерь украинских военных вблизи села Чаплынка, где ознакомился с условиями размещения личного состава. Зеленский также поинтересовался эпидемическим состоянием и ходом вакцинации среди военных и передал двум военным подразделениям приборы ночного видения и тепловизоры.
"Мы сегодня на Херсонщине. Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, наших бригад. Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии - техническое и психологическое.
Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска (РФ -ред.) отходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение войск к границам нашей страны", - отметил Зеленский.



Теги: Крым, граница, Зеленский
 
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