В Киеве задержали "старшего стрелка народной милиции ЛНР"

30.06.2021 17:00

Контрразведчики СБУ задержали в столице наемника РФ, входившего в состав так называемой "народной милиции ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что злоумышленник находился в составе так называемой "народной милиции ЛНР" как старший стрелок. Также он обслуживал боевую технику оккупационных войск.

Гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Проверяется информация о возможном выполнении террористом диверсионно-разведывательных задач на подконтрольной Украине территории.