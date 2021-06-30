Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Киеве задержали "старшего стрелка народной милиции ЛНР"

30.06.2021 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Киеве задержали "старшего стрелка народной милиции ЛНР"

Контрразведчики СБУ задержали в столице наемника РФ, входившего в состав так называемой "народной милиции ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Установлено, что злоумышленник находился в составе так называемой "народной милиции ЛНР" как старший стрелок. Также он обслуживал боевую технику оккупационных войск.
Гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.
Проверяется информация о возможном выполнении террористом диверсионно-разведывательных задач на подконтрольной Украине территории.



Теги: Киев, боевик, СБУ, задержание, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх