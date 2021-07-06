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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 июля

06.07.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 июля

В Украине за день подтвердили 541 новый случай COVID-19 - всего в стране их уже 2238364. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 6 июля.
При этом выздоровели за сутки 1086 украинцев (всего - 2172687), а скончались 20 человек (всего - 52504).
Количество случаев / прививок (1 доза) за сутки по регионам:
Киев - 197/5298
Винницкая область - 13/1418
Волынская область - 3/498
Днепропетровская область - 24/2785
Донецкая область - 22/725
Житомирская область - 12/1089
Закарпатская область - 6/356
Запорожская область - 11/616
Ивано-Франковская область - 13/260
Киевская область - 37/1620
Кировоградская область - 1/319
Луганская область - 25/415
Львовская область - 19/992
Николаевская область - 9/1390
Одесская область - 52/1433
Полтавская область - 13/795
Ровенская область - 4/556
Сумская область - 17/674
Тернопольская область - 8/242
Харьковская область - 10/1124
Херсонская область - 8/532
Хмельницкая область - 7/781
Черкасская область - 16/952
Черновицкая область - 6/172
Черниговская область - 8/510.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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