В Чернигове начали массовую вакцинацию Pfizer'ом

11.07.2021 10:00

Чернигов 10 июля стал первым городом в Украине, где можно по желанию сделать прививку препаратом компании Pfizer. Об этом заявил руководитель Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар в Facebook.

"Вот и прошел первый день вакцинации вакциной Pfizer, сегодня Чернигов стал первым городом в Украине, в котором проводили прививки вакциной Pfizer в пунктах массовой вакцинации. На сегодняшний день имеем следующие цифры: 686 человек вакцинировались вакциной Pfizer в торговом центре Hollywood, 420 также вакциной Pfizer в ЦУМ Чернигова, и всего 194 человека пришло вакцинироваться вакциной CoronaVac в Деснянскую райраду", - сообщил врач.

По его мнению, это означает, что жители города предпочитают вакцину Pfizer.