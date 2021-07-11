Последние новости раздела
- В Чернигове начали массовую вакцинацию Pfizer'ом10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 июля13:00
- В ГМС заявили о проблемах с оформлением паспортов15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 июля12:00
- Вакцинированные CoronaVac украинцы могут посетить 10 стран10:00
- ГБР запустило горячую линию для сообщений о необоснованных активах чиновников15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июля11:00
- В Госспецсвязи заявили о хакерской атаке на сайты госорганов Украины16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июля11:00
- В Минюсте пояснили механизм ареста банковских счетов должников10:00
В Чернигове начали массовую вакцинацию Pfizer'ом
11.07.2021 10:00
Чернигов 10 июля стал первым городом в Украине, где можно по желанию сделать прививку препаратом компании Pfizer. Об этом заявил руководитель Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар в Facebook.
"Вот и прошел первый день вакцинации вакциной Pfizer, сегодня Чернигов стал первым городом в Украине, в котором проводили прививки вакциной Pfizer в пунктах массовой вакцинации. На сегодняшний день имеем следующие цифры: 686 человек вакцинировались вакциной Pfizer в торговом центре Hollywood, 420 также вакциной Pfizer в ЦУМ Чернигова, и всего 194 человека пришло вакцинироваться вакциной CoronaVac в Деснянскую райраду", - сообщил врач.
По его мнению, это означает, что жители города предпочитают вакцину Pfizer.
Теги: Чернигов, Pfizer, COVID-19
Читайте также:
- В Чернигове милиция ловит египетскую кобру
- Подросток погиб, защищая мать от таксиста
- Королева красоты Украины рвется в полицию (ФОТО, ВИДЕО)
- Рынки "отстегивают" в городской бюджет кругленькие суммы (данные по регионам)
- Донбасские богатыри победили всех
- Pfizer выплатит Нигерии 75 млн долларов за опыты над детьми
- Резников заявил о возможности модернизации Минских соглашений09:00
- 9 июля НВФ ОРДО пропустили через гумкоридор в Еленовке 615 человек17:00
- За минувшие сутки в зоне ООС один воин погиб, один ранен, у двоих - боевые травмы11:00
- Правозащитники обратились к Зеленскому по поводу "пограничных" штрафов для жителей ОРДЛО10:00
- В ООН заговорили о "вопиющих нарушениях" в донецкой тюрьме "Изоляция"09:00
- СБУ изъяла у 62-летнего жителя Луганщины целый арсенал оружия16:00
- В оккупированном Донецке от инсульта умерла "военкор ДНР"14:00
- Волонтеры из Франции передали оборудование и мебель для больниц Донбасса13:00
- На Донбассе один украинский воин погиб, еще один ранен в результате вражеского огня08:00
- В ОРДО увеличат количество "призывников"17:00
- В Чернигове начали массовую вакцинацию Pfizer'ом10:00
- Резников заявил о возможности модернизации Минских соглашений09:00
- 9 июля НВФ ОРДО пропустили через гумкоридор в Еленовке 615 человек17:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 июля13:00
- За минувшие сутки в зоне ООС один воин погиб, один ранен, у двоих - боевые травмы11:00
- Правозащитники обратились к Зеленскому по поводу "пограничных" штрафов для жителей ОРДЛО10:00
- В ООН заговорили о "вопиющих нарушениях" в донецкой тюрьме "Изоляция"09:00
- Укрзализныця представила первую инклюзивную "электричку"17:00
- СБУ изъяла у 62-летнего жителя Луганщины целый арсенал оружия16:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- Флеш-игры и схемы игрового процесса13:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
- Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?12:00
- В оккупированном Донецке от инсульта умерла "военкор ДНР"
- Правозащитники обратились к Зеленскому по поводу "пограничных" штрафов для жителей ОРДЛО
- В ОРДО увеличат количество "призывников"
- Украина предложила странам НАТО испытать их разработки на Донбассе
- В Донецке целую неделю будут бесплатно показывать фильмы Меньшова
- Кабмин выделил очередной транш на жилье для переселенцев
- СБУ изъяла у 62-летнего жителя Луганщины целый арсенал оружия
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июля
- 9 июля НВФ ОРДО пропустили через гумкоридор в Еленовке 615 человек
- На Донбассе один украинский воин погиб, еще один ранен в результате вражеского огня