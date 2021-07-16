Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июля

16.07.2021 11:00

В Украине за сутки выявили 737 новых случаев заражения коронавирусом, что больше, чем накануне. Госпитализировано за сутки при этом 422 человек, что также превышает показатель предыдущего дня. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщает Минздрав Украины.

"За сутки 15 июля 2021 года в Украине зафиксировано 737 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 422 человека;

летальных исходов - 17;

выздоровели - 616 человек;

протестировано: методом ПЦР - 18 276 человек, методом ИФА - 8942 лица, экспресс-тестами - 14 372 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 243 605 человек;

выздоровели - 2 180 281 человек;

летальных исходов - 52 702;

проведено ПЦР-тестов - 11 120 046.

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 50, медработников - 16.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 224 случая;

Винницкая область - 10 случаев;

Волынская область - 10 случаев;

Днепропетровская область - 27 случаев;

Донецкая область - 37 случаев;

Житомирская область - 15 случаев;

Закарпатская область - 4 случая;

Запорожская область - 18 случаев;

Ивано-Франковская область - 9 случаев;

Киевская область - 30 случаев;

Кировоградская область - 6 случаев;

Луганская область - 26 случаев;

Львовская область - 24 случая;

Николаевская область - 27 случаев;

Одесская область - 95 случаев;

Полтавская область - 32 случая;

Ровенская область - 8 случаев;

Сумская область - 13 случаев;

Тернопольская область - 14 случаев;

Харьковская область - 26 случаев;

Херсонская область - 16 случаев;

Хмельницкая область - 5 случаев;

Черкасская область - 23 случая;

Черновицкая область - 9 случаев;

Черниговская область - 29 случаев.