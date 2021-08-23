В Киеве открылся первый саммит Крымской платформы (ВИДЕО)

23.08.2021 13:00

В Киеве 23 августа начал работу первый саммит Крымской платформы. Целью этого международного механизма называется детализация и внедрение в дальнейшем стратегии деоккупации Крыма, сообщает Корреспондент.net.

Мероприятие проходит в конференц-центре Парковый в центре Киева. В нем принимают участие представители 44 государств и международных организаций, в том числе 14 глав государств.