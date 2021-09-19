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Социологи выяснили у жителей Украины главные причины отказа от вакцинации

19.09.2021 09:00
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Социологи выяснили у жителей Украины главные причины отказа от вакцинации

Исследователи установили, почему жители украинских городов отказываются иммунизироваться от коронавируса. Среди основных причин: недоверие к препаратам и властям, а также опасение побочных эффектов от вакцинации. Список регионов составила социологическая группа Рейтинг.
Так, больше всего не верят в вакцинацию в Сумах (34%), Одессе (28%), Черновцах (28%), Северодонецке (28%), Ужгороде (26%) и Херсоне (26%).
Сомневаются в препаратах для прививок от коронавируса больше других жители Луцка - 26%, Винницы - 25%, Тернополя и Ровно - по 22%.
Самое большое число противников вакцинации выражают опасения относительно побочных эффектов после вакцинации. Большинство из них проживают в:
Хмельницком - 40%;
Запорожье - 37%;
Кропивницком - 37%;
Днепре - 35%;
Харькове - 34%;
Чернигове - 34%.
О недоверии к властям заявили жители Харькова (16%), Киева, Кропивницкого, Николаева, Черкасс и Северодонецка (по 15%).
Как сообщается, социологи опросили 19 тысяч человек в 24 областных центрах Украины.



Теги: причины, вакцинация, отказ, COVID-19
 
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