В Украину идут похолодание и заморозки

17.10.2021 17:00

Похолодание с морозами придет в Украину с 18 октября, сообщает УкрГидрометцентр.

Кроме того, ожидается, что дожди будут во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях.

Температура воздуха составит: