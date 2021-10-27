- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 октября10:00
- В Харькове мажор устроил смертельное ДТП (ВИДЕО)09:00
- Еще две области Украины перешли в красную зону14:00
- На Херсонщину прибыл мобильный госпиталь ГСЧС для больных COVID-1913:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 октября10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 октября09:00
- В Запорожской области ввели ограничения на внутренние перевозки08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 октября11:00
- На ж/д вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя открылись пункты COVID-вакцинации17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 октября13:00
В Харькове мажор устроил смертельное ДТП (ВИДЕО)
В Харькове вечером во вторник, 26 октября, произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infiniti на огромной скорости выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с другой машиной, водитель которой погиб. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
По предварительным данным, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. На месте происшествия работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и медики. Выясняются обстоятельства аварии.
Также были опубликованы фото и видео с места аварии. На кадрах видно, как автомобиль на огромной скорости проезжает перекресток на красный свет и сталкивается с другой машиной. После удара они проезжают несколько десятков метров.
По словам очевидцев, одна из машин врезалась в рекламный щит. На опубликованных фотографиях видны разбросанные по дороге и газоне запчасти поврежденных автомобилей. Один из них представляет собой искореженную груду металла.
По данным Инсайдер UA, водитель Chevrolet скончался, а троих пострадавших из Infiniti увезла скорая (одна женщина с множественными переломами).
Telegram-канал Типичная Украина сообщает, что за рулем Infiniti был несовершеннолетний Харьковский Николай Михайлович 2005 года рождения. Отмечается, что он сейчас в реанимации, а машину ему родители купили на днях.
Теги: Харьков, смерть, ДТП
- Девушка, которую облили самогоном и подожгли, умерла в харьковской больнице
- ДТП на трассе Киев- Харьков: трое погибших
- Подозреваемый скончался в отделении милиции от передозировки
- В Харькове в ресторане внезапно умерла 20-летняя девушка
- Стало известно о смерти офицера ВСУ с позывным "Говерла"
- ЧП в Харькове: в аэропорту погибли люди
- ВСУ впервые примененили Bayraktar для уничтожения цели на Донбассе (ВИДЕО)08:00
- В ОРДЛО потребовали привлечь к работе ТКГ Медведчука16:00
- Наемники РФ обстреляли жилые дома в Гранитном15:00
- В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием машины ОБСЕ12:00
- Оккупанты ОРДЛО озвучили "повестку дня" очередного заседания ТКГ11:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, у ВСУ двое раненых08:00
- На ж/д вокзале Краматорска открылся пункт вакцинации15:00
- Под посольством РФ в Киеве прошла акция с требованием открыть КПВВ на Донбассе14:00
- На Центральном рынке оккупированного Луганска произошел пожар13:00
- На Донетчине начался ремонт трассы возле Святогорска12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 октября10:00
- В Харькове мажор устроил смертельное ДТП (ВИДЕО)09:00
- ВСУ впервые примененили Bayraktar для уничтожения цели на Донбассе (ВИДЕО)08:00
- Создана интерактивная карта заведений культуры Донбасса17:00
- В ОРДЛО потребовали привлечь к работе ТКГ Медведчука16:00
- Наемники РФ обстреляли жилые дома в Гранитном15:00
- Еще две области Украины перешли в красную зону14:00
- На Херсонщину прибыл мобильный госпиталь ГСЧС для больных COVID-1913:00
- В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием машины ОБСЕ12:00
- Оккупанты ОРДЛО озвучили "повестку дня" очередного заседания ТКГ11:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- С 25 октября в ОРДО вводятся дополнительные карантинные ограничения
- Под посольством РФ в Киеве прошла акция с требованием открыть КПВВ на Донбассе
- Оккупанты ОРДЛО озвучили "повестку дня" очередного заседания ТКГ
- Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября
- В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием машины ОБСЕ
- На ж/д вокзале Краматорска открылся пункт вакцинации
- В оккупированном Донецке разблокировали миссию ОБСЕ
- В ОРДЛО потребовали привлечь к работе ТКГ Медведчука
- На Донетчине начался ремонт трассы возле Святогорска
- Наемники РФ обстреляли жилые дома в Гранитном