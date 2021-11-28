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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 ноября
За минувшие сутки в стране выявили 7 483 новых случаев заражения коронавирусом. Это существенно меньше вчерашнего показателя. Прирост снижается третий день подряд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
Среди новых заболевших детей – 774, медработников – 105. В больницы госпитализированы 3 456 человек, летальных исходов – 400, выздоровели – 10 279 человек.
Больше всего новых случаев заражения выявили в Днепропетровской области (698), Киеве (549) и Винницкой области (548).
За все время пандемии в Украине заболело – 3 422 023 человека, выздоровело – 2 910 237, летальных исходов – 85 117.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев – 549
Винницкая область – 548
Волынская – 230
Днепропетровская – 698
Донецкая – 365
Житомирская – 334
Закарпатская – 335
Запорожская – 415
Ивано-Франковская – 249
Киевская – 433
Кировоградская – 176
Луганская – 28
Львовская – 306
Николаевская – 381
Одесская – 223
Полтавская – 298
Ровенская – 137
Сумская – 286
Тернопольская – 233
Харьковская – 229
Херсонская – 76
Хмельницкая – 408
Черкасская – 205
Черновицкая – 135
Черниговская – 306.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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