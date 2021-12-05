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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 декабря
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6 622 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост снизился более чем в два раза по сравнению со вчерашним показателем, сообщает Минздрав утром в воскресенье, 5 декабря.
Среди новых заболевших 690 детей и 68 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 926 человек, летальных исходов – 278, выздоровело – 9 274 человека.
Больше всего новых случаев подтвердили в Киевской области (535), Киеве (515) и Одесской области (440).
За все время пандемии в Украине заболело – 3 497 477 человек, выздоровели – 3 050 659 человек, летальных исходов – 88 280.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев – 515
Винницкая – 325
Волынская – 235
Днепропетровская – 360
Донецкая – 289
Житомирская – 361
Закарпатская – 248
Запорожская – 246
Ивано-Франковская – 204
Киевская – 535
Кировоградская – 156
Луганская – 34
Львовская – 259
Николаевская – 247
Одесская – 440
Полтавская – 190
Ровенская – 163
Сумская – 285
Тернопольская – 244
Харьковская – 178
Херсонская – 150
Хмельницкая – 335
Черкасская – 300
Черновицкая – 128
Черниговская – 164.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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