Хакеры атаковали официальный сайт Украины

26.01.2022 16:00

В ночь на 26 января на официальный сайт Украины (ukraine.ua) подвергся кибератаке. В результате он в течение нескольких часов был недоступен для пользователей. Об этом сообщает МИД Украины.

Сообщается, что по состоянию на вторую половину дня доступ к сайту возобновлен.

"Специалисты МИД Украины принимают все необходимые меры для восстановления полноценной стабильной работы сайта. В ближайшее время все еще возможны временные проблемы с доступом к ресурсу", - говорится в сообщении.

Отметим, сайт ukraine.ua был запущен 14 января 2021 года. Это портал для иностранных аудиторий, где она может получить информацию о стране. Информация на нем представлена на семи иностранных языках - английском, немецком, французском, испанском, китайском, арабском и на иврите.