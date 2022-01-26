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Хакеры атаковали официальный сайт Украины

26.01.2022 16:00
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Хакеры атаковали официальный сайт Украины

В ночь на 26 января на официальный сайт Украины (ukraine.ua) подвергся кибератаке. В результате он в течение нескольких часов был недоступен для пользователей. Об этом сообщает МИД Украины.
Сообщается, что по состоянию на вторую половину дня доступ к сайту возобновлен.
"Специалисты МИД Украины принимают все необходимые меры для восстановления полноценной стабильной работы сайта. В ближайшее время все еще возможны временные проблемы с доступом к ресурсу", - говорится в сообщении.
Отметим, сайт ukraine.ua был запущен 14 января 2021 года. Это портал для иностранных аудиторий, где она может получить информацию о стране. Информация на нем представлена на семи иностранных языках - английском, немецком, французском, испанском, китайском, арабском и на иврите.



Теги: Украина, атака, сайт, хакеры
 
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